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Сегодня, 22:17

Махачев признался, что ему было бы интересно провести бой с Гейджи

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Российский боец ММА Ислам Махачев рассказал, что хотел бы провести поединок против американца Джастина Гейджи.

«Честно, уже говорил, мне не так интересно проводить именно реванши. Если ты хочешь иметь послужной список, кого ты победил, то должен добавлять новые имена. Есть Гейджи, который заслужил бой. Думаю с ним было бы интересно подраться. Когда возможен этот поединок? В марте, может быть. Скорее всего, на турнире в Майами», — сказал россиянин на турнире «Ночь чемпионов IBA».

На счету 32-летнего Махачева 25 побед и 1 поражение в смешанных единоборствах. В октябре 2023 года в поединке с Александром Волкановски он защитил титул чемпиона UFC в легком весе. В активе 35-летнего Гейджи 25 побед и 4 поражения.

Джастин Гейджи
Ислам Махачев
ММА
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