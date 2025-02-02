Магомедалиев — о поражении Шары Буллета от Пэйджа: «У Шары план боя был очень неправильный»

Главный тренер клуба Universal Fighters Расул Магомедалиев поделился с «СЭ» мнением о поражении россиянина Шарабутдина «Шары Буллета» Магомедова в бою с англичанином Майклом Пэйджем на турнире UFC Fight Night 250.

«Пэйдж, конечно, для него был очень неудобный — это мы и так все знали. Он на 2-3 секунды даже не стоит на одном месте. У Шары план боя был очень неправильный, потому что Шара стоял там, где ему удобно. Пару моментов было, когда Шара приблизился, и уже чуть не возникли проблемы у Пэйджа», — рассудил Магомедалиев.

30-летний Шара Буллет проиграл единогласным решением судей, что стало для него первым поражением при 15 победах в профессиональной карьере. 37-летний Пэйдж одержал 23-ю победу при 3 поражениях в ММА.