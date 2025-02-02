Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 01:58

Магомедалиев — о поражении Шары Буллета от Пэйджа: «У Шары план боя был очень неправильный»

Даниил Аршавский
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер клуба Universal Fighters Расул Магомедалиев поделился с «СЭ» мнением о поражении россиянина Шарабутдина «Шары Буллета» Магомедова в бою с англичанином Майклом Пэйджем на турнире UFC Fight Night 250.

«Пэйдж, конечно, для него был очень неудобный — это мы и так все знали. Он на 2-3 секунды даже не стоит на одном месте. У Шары план боя был очень неправильный, потому что Шара стоял там, где ему удобно. Пару моментов было, когда Шара приблизился, и уже чуть не возникли проблемы у Пэйджа», — рассудил Магомедалиев.

30-летний Шара Буллет проиграл единогласным решением судей, что стало для него первым поражением при 15 победах в профессиональной карьере. 37-летний Пэйдж одержал 23-ю победу при 3 поражениях в ММА.

Майкл Пэйдж
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Синоптик спрогнозировал морозы в России в феврале
Капитан «Вашингтона» Овечкин забил 876-й гол за карьеру в НХЛ
«Сандерленд» выкупил Изидора у «Зенита»
Погибших российских фигуристов Шишкову и Наумова похоронят в США
WP сообщила о расколе в оборонном секторе Украины в опасный момент конфликта
Промес сделал заявление на русском языке. Что происходит в «Спартаке» на сборах в Абу-Даби
Популярное видео
СКА побеждает «Спартак», российский вратарь покоряет АХЛ
«Юта» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Мидтьюлланн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Брага» — «Лацио»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
ФКСБ — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Хоффенхайм»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Айнтрахт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Ницца» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Виктория»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Гончаров: «Если бы Пэйдж дрался сам, Шара мог победить и даже досрочно»

Мойкано прокомментировал победу Пэйджа над Шарой Буллетом

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости