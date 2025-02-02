Мойкано прокомментировал победу Пэйджа над Шарой Буллетом

Бразильский боец Ренато Мойкано высказался о победе англичанина Майкла Пэйджа в поединке россиянином Шарабутдином «Шарой Буллетом» Магомедовым на турнире UFC Fight Night 250.

«Легкое решение для MVP! Мастер дистанции, но слишком стар! Он был бы очень конкурентоспособен, если бы попал в UFC 10 лет назад!» — написал Мойкано.

37-летний Пэйдж победил единогласным решением судей и одержал 23-ю победу при 3 поражениях в ММА. 30-летний Шара Буллет потерпел первое поражение при 15 победах в профессиональной карьере.