Тучалов победил Рибейро в дебютном бою в UFC

Россиянин Магомед Тучалов под флагом ОАЭ одержал победу над бразильцем Брендсоном Рибейро в поединке на турнире UFC Fight Night 282.

Тучалов провел дебютный бой в UFC и победил соперника единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Для 26-летнего Тучалова это 7-я победа в смешанных единоборствах при отсутствии поражений. У 29-летнего Рибейро теперь 17 побед при 11 поражениях.

Турнир проходит на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). Главным событием вечера станет бой в полутяжелом весе между россиянином Магомедом Анкалаевым и представляющим Узбекистан Богданом Гуськовым.

ММА UFC: Тучалов — Рибейро