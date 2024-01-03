Анкалаев: «В 2024 году я стану чемпионом»

Третий номер рейтинга UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев (17-1) уверен, что до конца года он станет новым чемпионом в полутяжелом весе.

«В 2024-м, Иншаллах, я стану чемпионом. Я собираюсь сделать что-то особенное на следующей неделе. В этой истории будет поставлена финальная точка», — написал Анкалаев в соцсети X.

Анкалаев подерется с Джонни Уокером (21-7) 13 января на UFC Fight Night 234 в Лас-Вегасе, США.

Бой Анкалаева и Уокера на UFC 294 был признан несостоявшимся из-за запрещенного удара коленом со стороны россиянина. Уокер в беседе с врачом сказал, что находится в пустыне, в связи с чем врач заявил судье, что Уокер не в состоянии продолжать бой. Поединок состоялся 21 октября 2023-го в Абу-Даби, ОАЭ.