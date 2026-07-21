Магомед Анкалаев в UFC: рекорд и данные бойца, статистика выступлений

Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев выступает в полутяжелой весовой категории UFC. Спортсмен представляет Махачкалу и тренируется в клубе Gorets Fight Club. В промоушене он известен под прозвищем Большой Анк.

ММА UFC: Анкалаев — Гуськов

Следующий бой Анкалаева запланирован на турнире UFC Fight Night 282. Россиянин должен встретиться с представляющим Узбекистан Богданом Гуськовым в главном событии вечера. Турнир пройдет 25 июля 2026 года на арене Etihad Arena в Абу-Даби (ОАЭ).

Анкалаев родился 2 июня 1992 года. Рост бойца — 191 см, весовая категория — до 93 кг. В профессиональных ММА Магомед дебютировал в январе 2014 года, а первый бой в UFC провел 17 марта 2018 года.

Профессиональный рекорд Анкалаева — 21 победа, два поражения и одна ничья, еще один поединок признан несостоявшимся. 11 побед россиянин одержал нокаутом или техническим нокаутом, еще 10 — решением судей. Приемами Магомед в профессиональной карьере не выигрывал. В UFC его статистика составляет 12 побед, два поражения, одна ничья и один несостоявшийся бой.

Анкалаев выступал в Oplot Challenge, Tesla Fighting Championship, WFCA и UFC. До перехода в крупнейший мировой промоушен он владел титулом чемпиона WFCA в полутяжелой весовой категории. В марте 2025 года россиянин победил Алекса Перейру единогласным решением судей на UFC 313 и стал чемпионом UFC, однако в октябре проиграл бразильцу техническим нокаутом в первом раунде реванша и лишился пояса.

В 2024 году Анкалаев провел два поединка. В январе он победил Джонни Уокера нокаутом во втором раунде на турнире UFC Fight Night, а в октябре выиграл у Александра Ракича единогласным решением судей на UFC 308. В 2025 году Магомед дважды встретился с Перейрой: сначала победил его решением судей на UFC 313, а затем уступил техническим нокаутом на UFC 320.