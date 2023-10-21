Россиянин Магомед Анкалаев подерется с бразильцем Джонни Уокером на турнире UFC 294 в субботу, 21 октября. Бой пройдет на стадионе «Этихад» в Абу-Даби (ОАЭ). Ориентировочное время начала поединка — между 21.45 и 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий турнира в Абу-Даби 21 октября. Телеканал «Матч ТВ» в прямом эфире и бесплатно покажет основной кард UFC 294 (с 21.00), также лайв будет доступен на сайте холдинга. По платной подписке турнир доступен в полном объеме в сервисе UFC Fight Pass.

31-летний Анкалаев провел 19 поединков в ММА, из которых одержал 17 побед, одно поражение и еще один бой завершился ничьей. До UFC 294 в рамках промоушена Магомед провел 11 поединков, проиграл только в первом из них, одержал девять побед и получил право на бой за вакантный титул чемпиона в своем дивизионе.

31-летний Уокер одержал в ММА 20 побед и потерпел семь поражений. Свой последний поединок он провел 13 мая 2023 года. Тогда он победил единогласным решением судей американца Энтони Смита на турнире UFC on ABC 4.

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