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Сегодня, 21:01

Мокаев удушающим приемом победил Эллиота на UFC 294

Давид Хачатрян
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Британский проспект дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев (10-0) победил 36-летнего американца Тима Эллиотта (19-13) сабмишном в третьем раунде.

По ходу боя Эллиот несколько раз выбросил запрещенные удары. Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Мокаев провел в UFC пять боев, чаще всего он побеждал своих оппонентов болевым приемом. Ранее Мокаев заявил, что хочет стать самым молодым чемпионом в истории UFC — чтобы побить рекорд экс-чемпиона в полутяжелом и действующего чемпиона в тяжелом весе Джона Джонса (27-1), Мокаеву нужно стать чемпионом в начале 2024-го.

Мухаммад Мокаев
Тим Эллиотт
UFC
ММА
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