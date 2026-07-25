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Магомед Анкалаев — Богдан Гуськов: во сколько начало боя UFC

Магомед Анкалаев и Богдан Гуськов проведут бой на турнире UFC Fight Night 282 25 июля в Абу-Даби
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Магомед Анкалаев.
Фото Global Look Press

Россиянин Магомед Анкалаев и представляющий Узбекистан Богдан Гуськов проведут бой в полутяжелом весе в главном событии турнира UFC Fight Night. Турнир пройдет в субботу, 25 июля, на арене Etihad Arena в Абу-Даби (ОАЭ).

ММА UFC: Анкалаев — Гуськов

Во сколько начало боя Анкалаев — Гуськов

Предварительный кард начнется в 16.00 по московскому времени, основной — в 19.00. Выход Анкалаева и Гуськова в октагон ожидается после 21.30 мск.

Онлайн-трансляция турнира на сайте «Матч! Боец» и онлайн-платформе UFC Fight Pass начнется в 16.00 и покажет ивент в полном объеме. Общедоступный федеральный телеканал «Матч ТВ» подключится к прямому эфиру в 18.25 по московскому времени.

Анкалаев занимает первое место в рейтинге UFC в полутяжелом весе, Гуськов — девятое. Для россиянина этот поединок станет первым после поражения от Алекса Перейры и потери чемпионского пояса.

37-летний Анкалаев одержал 21 победe, потерпел два поражения, один бой завершил вничью и еще один признан.

33-летний Гуськов выиграл 18 боев, потерпел три поражения и один поединок завершил вничью.

Результат боя Анкалаев — Гуськов и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

UFC: полный кард, расписание боев, результаты турнира и последние новости смешанных единоборств

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Богдан Гуськов
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