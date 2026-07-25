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Дулатов госпитализирован с инфекцией в ночь перед боем на турнире UFC в Абу-Даби

Сергей Филин

Выступающий за Турцию Ислам Дулатов не сможет провести поединок против бразильца Веллингтона Турмана на турнире UFC Fight Night 282.

Вечер смешанных единоборств состоится на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) 25 июля.

«Ислам был госпитализирован с инфекцией. В течение нескольких часов ему оказывалась помощь, было принято решение отменить бой», — приводит слова представителя команды Дулатова ТАСС.

На счету 27-летнего спортсмена 12 побед и 1 поражение в профессиональной карьере.

Главным событием UFC Fight Night 282 станет бой в полутяжелом весе между россиянином Магомедом Анкалаевым и представляющим Узбекистан Богданом Гуськовым.

Следить за ключевыми событиями турнира можно в матч-центре нашего сайта и ленте новостей UFC.

Источник: ТАСС
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Ислам Дулатов
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