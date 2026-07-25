Магомед Анкалаев — Богдан Гуськов: во сколько начало боя

Магомед Анкалаев и Богдан Гуськов проведут бой на UFC Fight Night в Абу-Даби 25 июля

Россиянин Магомед Анкалаев и представляющий Узбекистан Богдан Гуськов проведут бой в полутяжелом весе в главном событии турнира UFC Fight Night 282. Турнир состоится в субботу, 25 июля, на арене Etihad Arena в Абу-Даби (ОАЭ). Гуськов заменил травмированного Халила Раунтри-младшего.

ММА UFC: Анкалаев — Гуськов

Во сколько начало боя Анкалаев — Гуськов и где смотреть трансляцию

Предварительный кард турнира начнется в 16.00 по московскому времени, основной — в 19.00. Ожидается, что Анкалаев и Гуськов выйдут в октагон около 22.00 мск.

Прямую трансляцию турнира в России покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Эфир начнется в 16.00 по московскому времени. Посмотреть все бои онлайн также можно будет на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Предварительный кард доступен на платформе UFC Fight Pass.

37-летний Анкалаев одержал 20 побед, потерпел два поражения и один бой завершил вничью. Россиянин ранее владел поясом UFC в полутяжелом весе. В последнем поединке он уступил Алексу Перейре техническим нокаутом в первом раунде и потерял чемпионский титул.

33-летний Гуськов выиграл 18 боев, потерпел три поражения и один поединок завершил вничью. В декабре 2025 года он свел к ничьей встречу с бывшим чемпионом UFC Яном Блаховичем. Гуськов принял бой с Анкалаевым на коротком уведомлении.

Результат боя Анкалаев — Гуськов и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

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