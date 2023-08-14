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Сегодня, 11:29

Борисов заявил, что победа Бибулатова над Циптаури не произвела на него впечатления

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Чемпион АСА в легчайшем весе Олег Борисов поделился впечатлениями от победы Магомеда Бибулатова над грузином Важей Циптаури на турнире ACA 161.

«Подрались два маленьких парня. Я ожидал мощнее прессинга со стороны Бибулатова. Циптаури надо отдать должное. Он — цепкий парень. Он только кажется нескладным, но волевой и цепкий. У него все нормально с духом, характер есть. Отдаю должное. Поэтому и бой получился таким для Бибулатова. Соперник неудобный, левша. На меня впечатления не произвело. С Чарльзом Энрике у Магомеда было интереснее противостояние. Правда, там был опасный момент с удушением, но все равно он смотрелся лучше. Я бы хотел провести бой с Бибулатовым в этом году, желательно в декабре», — приводит слова Борисова MMA.Metaratings.ru.

Борисов и Бибулатов встретятся в полуфинале Гран-при легчайшего веса ACA. Борисов ранее победил Рустама Керимова, а Бибулатов Важу Циптаури.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/chempion-asa-borisov-pobeda-bibulatova-nad-ciptauri-ne-proizvela-na-menya-vpechatleniya-274075/
Магомед Бибулатов
ММА
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