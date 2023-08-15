Логан Пол предложил Конору пари на миллион долларов: «Представь, сколько кокса ты сможешь купить»

Блогер и брат Джейка Пола (7-1) Логан (0-1) отреагировал на новость, что экс-чемпион UFC ?в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) будет тренировать Диллона Дэниса (0-0) к бою с ним.

«Если ты так уверен в своем парне, то у меня есть для тебя пари. Я бы поспорил с Диллоном, но он бомжара. Я готов поставить миллион долларов на то, что я побью твоего кореша 14 октября. Посмотрим, насколько ты уверен в себе, представь, сколько кокса ты сможешь купить, наркоман хренов. Я вас обоих отмудохаю», — сказал Пол в видеообращении, опубликованном в соцсетях.

Дэнис и Пол встретятся в боксерском поединке 14 октября в Манчестере, Англия.