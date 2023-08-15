Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА
UFC

Сегодня, 12:55

Эдди Хирн оценил бой Пола и Диаса: «Это было ужасно»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн уверен, что ни Джейк Пол (7-1), ни Нейт Диас (0-1) никогда бы не выиграли региональный турнир по боксу.

«Это было ужасно, — сказал Хирн в интервью Ариэлю Хельвани в программе The MMA Hour. — Не поймите меня неправильно, событие было невероятным. Вы проделали огромную работу. Блестяще. Но я знаю бокс, как свои пять пальцев, и я смотрю на это, как на провал. Это так плохо. Причина, по которой Нейт не был нокаутирован, в том, что у Джейка нет достаточных навыков. Он не знает, как сломать бойца, избить и финишировать. Но я отдаю должное Нейту: он очень крут, очень жесткий. Но это очень низкий уровень бокса.

В Великобритании есть такое понятие, как «региональный титул», который разыгрывается в определенном районе — это что-то вроде титула штата. Так вот эти парни не выиграли бы титул штата.

Сложно сказать, насколько регрессирует Джейк Пол. Я думаю, что он хорошо справился с Томми Фьюри, но когда он сражался с Нейтом... Я знаю, что Нейт очень крут, и вы его любите, но он очень ограничен как боксер".

Пол победил Диаса единогласным решением судей (97-92, 98-91, 98-91). Бой состоялся 5 августа в Далласе, США.

0
Читайте также
Илон Маск и Марк Цукерберг могут провести бой в Италии
«Я был одним из главных обманщиков советского баскетбола». Жесткие приколы от легендарного Князя
Число пострадавших в результате ЧП в Махачкале достигло 102 человек
Пожар на АЗС в Махачкале. Главное
Рубль на валютных торгах Мосбиржи вырос к доллару и евро
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Логан Пол предложил Конору пари на миллион долларов: «Представь, сколько кокса ты сможешь купить»

Армен Гулян: «Шара Буллет — будущая суперзвезда UFC»
Новости
RSS RSS
Все новости