Хабиб Нурмагомедов выразил соболезнования пострадавшим в результате взрыва в Махачкале

Бывший боец ММА Хабиб Нурмагомедов отреагировал на новость о взрыве автозаправки, расположенной у нефтебазы в Махачкале. Трагедия произошла вчера, 14 августа.

«Мы принадлежим Аллаху, и к нему мы вернемся. Соболезную всем родным и близким. Большое количество погибших и пострадавших в результате взрыва в Махачкале», — написал Нурмагомедов в соцсети.

В результате инцидента на автозаправке погибли не менее 27 человек, в том числе трое детей. По данным МЧС, пострадали 75 человек