27 июня, 19:11

Сен-Пьер дал совет Махачеву: «Не изнуряй себя жесткой диетой, пытаясь набрать массу. Сохрани фокус на мастерстве»

Руслан Минаев

Бывший чемпион UFC Жорж Сен-Пьер дал совет россиянину Исламу Махачеву после перехода в полусредний весь.

Канадец, выступая всю карьеру в полусреднем весе, поднялся в средний дивизион и победил Майкла Биспинга в поединке за титул чемпиона UFC.

«Не делай того, что сделал я перед боем с Майклом Биспингом. Я изнурял себя жесткой диетой, пытаясь набрать массу, в итоге чувствовал себя ужасно. Естественный набор веса — сложный процесс. Я буквально заставлял себя есть по пять раз в день, но это только навредило. Не перегружайте организм перееданием. Главное — сохранять фокус на мастерстве», — цитирует Сен-Пьера FIGHT RIDDLE.

Ранее Махачев освободил чемпионский пояс в легком весе и поднялся в полусредний дивизион, в котором, вероятно, оспорит титул с австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

Ислам Махачев
Жорж Сен-Пьер
