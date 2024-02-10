Кудряшов уверен, что у боксера нет шансов в клетке ММА

Бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBC Дмитрий Кудряшов исключил свое участие в боях по правилам смешанных единоборств.

«Я не смотрю на это серьезно. Понимаю, что в клетке ММА шансов у боксера нет. Совсем другая история. Здесь нужно быть сильным не только на руках, но и уметь бороться, использовать ноги. Совершенно иная стихия», — приводит слова Кудряшова MMA.Metaratings.ru.

27 апреля 2023 года во Владикавказе 38-летний Кудряшов нокаутировал в первом раунде Сэма Шьюмейкера в рамках главного события турнира Pravda. На счету спортсмена 26 побед (25 нокаутом) и 6 поражений.