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10 февраля, 21:16

Кудряшов уверен, что у боксера нет шансов в клетке ММА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBC Дмитрий Кудряшов исключил свое участие в боях по правилам смешанных единоборств.

«Я не смотрю на это серьезно. Понимаю, что в клетке ММА шансов у боксера нет. Совсем другая история. Здесь нужно быть сильным не только на руках, но и уметь бороться, использовать ноги. Совершенно иная стихия», — приводит слова Кудряшова MMA.Metaratings.ru.

27 апреля 2023 года во Владикавказе 38-летний Кудряшов нокаутировал в первом раунде Сэма Шьюмейкера в рамках главного события турнира Pravda. На счету спортсмена 26 побед (25 нокаутом) и 6 поражений.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/kudryashov-u-boksera-net-shansov-v-kletke-mma-332880/
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