Милохин начнет карьеру в боксе под флагом России

Популярный российский блогер и тиктокер Даня Милохин высказался по поводу того, что он будет представлять Россию в своем дебютном боксерском поединке.

«Я русский, у меня российский паспорт и я говорю на русском. Я родился в России, какую страну мне еще представлять? Дубай?! Эмираты?! Я русский и не вижу смысла выпендриваться. Даже если кто-то недоволен, что я выхожу под российским флагом, меня это не волнует. Еще раз — я русский, и у меня будет сложно забрать гражданство без какой-либо причины», — приводит слова Милохина Sport24.

Ожидается, что в феврале Милохин проведет свой первый боксерский бой в Дубае. Его соперником выступит индийский блогер Аджмал Хан.