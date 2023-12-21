Даниэль Кормье: «С Тони Фергюсоном покончено»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (23-3) уверен, что экс-временному чемпиону в легком весе Тони Фергюсону (25-10) пора завершать карьеру.

«Похоже, с Тони Фергюсоном покончено, — сказал Кормье на шоу DC & RC. — Давайте говорить прямо. Я считаю, что Тони Фергюсон должен покинуть профессиональный спорт. Я стараюсь не показывать человеку на дверь, потому что никто не знает, когда с ним покончено, пока он сам не поймет, что с ним покончено. Только Тони, похоже, единственный, кто не уверен в этом. Все остальные уверены, что для Тони Фергюсона это время пришло».

Пэдди Пимблетт (21-3) победил Фергюсона единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Бой состоялся 16 декабря на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.