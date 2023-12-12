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Кормье не хочет, чтобы Махачев дрался с Оливейрой или Царукяном

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (23-3) считает, что действующий чемпион легкого дивизиона Ислам Махачев (25-1) должен драться с соперниками, с которыми он до этого не встречался.

«Я считаю правильным, что он [Махачев] не хочет реваншей. Он хочет драться еще пару лет, и разве мы хотим видеть, как он дерется с одними и теми же соперниками? Или мы хотим увидеть его бои с другими бойцами? Мы хотим видеть его реванш с Чарльзом? Или с Арманом Царукяном, с которым он дрался давным-давно? Хотим ли мы это увидеть? Особенно когда парни не дерутся так часто, как раньше.
Если Махачев будет драться два раза в год и будет драться еще пару лет, то у него осталось четыре боя. Мы бы хотели увидеть его поединок с Джастином Гейджи, Дастином Порье, Майклом Чендлером, возможно, с Матеушем Гамротом или с кем-то из других молодых претендентов, которые только появляются, и с которыми мы еще не видели его в бою», — сказал Кормье на своем YouTube-канале.

В первом бою Махачев выиграл у Волкановски единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.

Махачев в реванше c Волкановски (25-3) победил нокаутом в первом раунде. Поединок состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

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