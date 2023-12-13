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Сегодня, 07:59

Леон Эдвардс дал прогноз на свой бой с Колби Ковингтоном

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс (21-3) считает, что сможет нокаутировать третьего номера рейтинга в полусреднем весе Колби Ковингтона (17-3) во втором или третьем раунде.

«Я думаю, он сразу бросится вперед, как всегда, — сказал Эдвардс в эфире The MMA Hour. — Я прикончу его во втором или третьем раунде, либо нокаутом, либо сабмишном. Он слишком неосторожен в своих действиях. Я просто намного лучше него. Я искренне верю в это. Я знаю, что он делает ставку на энергичный прессинг, но этого мало для победы, и я это докажу».

Эдвардс и Ковингтон подерутся на последнем номерном турнире года — UFC 296, который состоится 16 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Колби Ковингтон
Леон Эдвардс
UFC
ММА
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