Колби Ковингтон — о Уиттакере: «Он больше не актуален»

Третий номер рейтинга UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-3) заявил, что не рассматривает возможность боя с экс-чемпионом в среднем весе Робертом Уиттакером (24-7).

«Корабль уплыл. Роберт потерял титул, а потом его побили в претендентском бою, так что он больше не актуален и не имеет для меня смысла. Я возглавляю дивизион, я собираюсь стать чемпионом мира в полусреднем весе, поэтому мне нужны только самые громкие и интересные бои, которые может предложить UFC, и я знаю, что они даже не станут тратить мое и свое время, чтобы попытаться организовать этот бой», — сказал Ковингтон CODE Sports.

Ковингтон подерется с чемпионом в полусреднем весе Леоном Эдвардсом (21-3) на последнем номерном турнире года — UFC 296, который состоится 16 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.