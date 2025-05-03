Азамат Бекоев и Райан Лодер подерутся на турнире UFC Fight Night

Россиянин Азамат Бекоев встретится с американцем Райаном Лодером в предварительном карде турнира UFC Fight Night в ночь на воскресенье, 4 мая. Начало боя — около 4.00 по московскому времени.

ММА UFC: Лодер — Бекоев

В прямом эфире поединок покажут UFC Fight Pass, канал «Матч Боец» и сайт matchtv.ru.

Бекоеву — 29 лет, он одержал 19 побед и потерпел три поражения в профессиональных ММА. Его рост составляет 180 см, размах рук — 183 см. В январе россиянин победил Зака Риза.

Лодеру — 33 года, в профессиональном рекорде бойца значатся семь побед и одно поражение. Его рост составляет 188 см, размах рук — 193 см. В августе 2024 года американец победил Роберта Валентина.

Результат боя Бекоев — Лодер и других поединков турнира изучайте в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на нашем сайте.