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Сегодня, 10:51

Корешков связал спор Исмаилова и Минеева из-за билетов с раскруткой нового поединка

Алина Савинова
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Российский боец MMA Андрей Корешков полагает, что Магомед Исмаилов и Владимир Минеев вступили в словесную перепалку, чтобы подогреть интерес публики к их возможному поединку.

«Вполне возможно, ребята действительно начали раскручивать свой третий поединок. Они стараются подогреть интерес к противостоянию. И это сработало. Посмотрите, хватило нескольких постов в социальных сетях, чтобы все стали их активно обсуждать. Поднялись в трендах и, условно говоря, набрали лайков. Скорее всего, они и дальше будут раскачивать очередной очный бой. Хотя пока я не вижу со стороны обоих какой-то глубокой личной неприязни, как раньше. Просто чуть поддели друг друга», — цитирует Корешкова RT.

В октябре Исмаилов высказался о своей поддержке Палестины в вооруженном конфликте с Израилем, и отметил, что готов принять в нем участие. После этого высказывания Минеев опубликовал фото купленных билетов до Бейрута для Магомеда.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1226731-koreshkov-spor-ismailov-mineev
Владимир Минеев
Магомед Исмаилов
ММА
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