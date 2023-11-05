Корешков связал спор Исмаилова и Минеева из-за билетов с раскруткой нового поединка

Российский боец MMA Андрей Корешков полагает, что Магомед Исмаилов и Владимир Минеев вступили в словесную перепалку, чтобы подогреть интерес публики к их возможному поединку.

«Вполне возможно, ребята действительно начали раскручивать свой третий поединок. Они стараются подогреть интерес к противостоянию. И это сработало. Посмотрите, хватило нескольких постов в социальных сетях, чтобы все стали их активно обсуждать. Поднялись в трендах и, условно говоря, набрали лайков. Скорее всего, они и дальше будут раскачивать очередной очный бой. Хотя пока я не вижу со стороны обоих какой-то глубокой личной неприязни, как раньше. Просто чуть поддели друг друга», — цитирует Корешкова RT.

В октябре Исмаилов высказался о своей поддержке Палестины в вооруженном конфликте с Израилем, и отметил, что готов принять в нем участие. После этого высказывания Минеев опубликовал фото купленных билетов до Бейрута для Магомеда.