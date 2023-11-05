Волкановски и Топурия могут подраться в феврале 2024-го на UFC 298

Действующий чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (26-3) проведет следующую защиту титула в бою против пятого номера рейтинга Илии Топурии (14-0) в феврале 2024-го на UFC 298, сообщает инсайдер и журналист Ариэль Хельвани в соцсети X.

Ранее Волкановски утверждал, что готов подраться с Топурией в январе 2024-го несмотря на то, что аналитики советовали ему взять паузу и восстановиться после нокаута от действующего чемпиона в легком весе Ислама Махачева (25-1).

Махачев в реванше c Волкановски победил нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. В первом бою Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.

Топурия победил Джоша Эммета (18-4) единогласным решением судей (50-44, 50-42, 49-45). Бой состоялся 24 июня на UFC on ABC 5 в Джексонвилле, США.