Корешков считает, что Алискеров не успел ничего показать в бою с Уиттакером

Экс-чемпион Bellator Андрей Корешков прокомментировал поражение Икрама Алискерова от Роберта Уиттакера на турнире в Саудовской Аравии.

«Не особо. Результат закономерный. Единственное, я не думал, что Уиттакер победит так быстро, но он поймал Икрама, который, к сожалению, не успел толком ничего показать. Я считал, что Алискеров сможет составить конкуренцию в борьбе, удержать, измотать. Уиттакер поймал его встречным ударом и забил. Результат не удивил, потому что Роберт готовился на пять раундов к Хамзату Чимаеву. Он прекрасно понимал, что Хамзат будет с ним много бороться, и был к этому готов. Икрам мог доставить ему проблемы, но не успел. Как такового боя мы не увидели. Тяжело судить, потому что Алискеров был в не самых удобных условиях и готовился под другого соперника. При этом сам он стилистически похож на Чимаева, поэтому был для Уиттакера удобным оппонентом», — цитирует Корешкова «РБ Спорт».