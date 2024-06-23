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Корешков считает, что Алискеров не успел ничего показать в бою с Уиттакером

Виктория Кравченко
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Экс-чемпион Bellator Андрей Корешков прокомментировал поражение Икрама Алискерова от Роберта Уиттакера на турнире в Саудовской Аравии.

«Не особо. Результат закономерный. Единственное, я не думал, что Уиттакер победит так быстро, но он поймал Икрама, который, к сожалению, не успел толком ничего показать. Я считал, что Алискеров сможет составить конкуренцию в борьбе, удержать, измотать. Уиттакер поймал его встречным ударом и забил. Результат не удивил, потому что Роберт готовился на пять раундов к Хамзату Чимаеву. Он прекрасно понимал, что Хамзат будет с ним много бороться, и был к этому готов. Икрам мог доставить ему проблемы, но не успел. Как такового боя мы не увидели. Тяжело судить, потому что Алискеров был в не самых удобных условиях и готовился под другого соперника. При этом сам он стилистически похож на Чимаева, поэтому был для Уиттакера удобным оппонентом», — цитирует Корешкова «РБ Спорт».

Уиттакер нокаутировал Алискерова в первом раунде 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-koreshkov-aliskerov-ne-uspel-nichego-pokazat-v-boyu-s-uittakerom/
Андрей Корешков
Икрам Алискеров
Роберт Уиттакер
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