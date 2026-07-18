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PFL Остин Эблин — Касанганай 2: во сколько начало турнира

Турнир PFL Остин с главным боем Эблин — Касанганай 2 пройдет 19 июля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Турнир PFL Austin состоится в ночь с субботы на воскресенье, с 18 на 19 июля, в Остине, штат Техас. Вечер смешанных единоборств пройдет в спортивном комплексе «Муди-центр».

Время начала боев турнира PFL Остин

Предварительный кард начнется 19 июля в 00.30 по московскому времени. Бои основного карда стартуют в 03.00 мск. Организаторы назначили начало ранней программы на 17.30 по восточному времени США, а главной — на 20.00.

В главном событии турнира американцы Джонни Эблин и Импа Касанганай проведут реванш за временный титул чемпиона PFL в среднем весе. Это будет первый бой за временный пояс в истории промоушена. В 2024 году Эблин победил Касанганая раздельным решением судей.

Соглавным событием станет поединок в легчайшем весе между британцем Льюисом Макгрилленом и бразильцем Рафаэлом ду Насименту. Первоначально Макгриллен должен был встретиться с Серхио Петтисом, однако американец снялся из-за травмы.

В предварительном карде выступят два представителя России. Гамид Хизриев проведет бой в легком весе с Бьяджо Али Уолшем, а Александра Савичева встретится с Андреа Васкес в женском наилегчайшем дивизионе.

Где смотреть трансляцию турнира PFL Остин

В России прямая трансляция PFL Austin будет доступна на онлайн-платформе Okko. Начало показа — одновременно со стартом предварительного карда, 19 июля в 00.30 мск.

Результаты всех боев турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте раздела PFL на нашем сайте.

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