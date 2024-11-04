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Сегодня, 11:29

Команда Царукяна подтвердила дату боя с Махачевым

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В команде Армана Царукяна подтвердили, что бой с участием их спортсмена против чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева запланирован на 18 января.

«Бой запланирован на 18 января в Лос-Анджелесе. Определенная подготовка уже идет», — приводит слова собеседника ТАСС.

Арману Царукяну 28 лет, он провел 22 боя, из которых выиграл 22, но проиграл 3. В UFC спортсмен участвовал в 11 поединках, одержав победу в 9 из них.

Исламу Махачеву 33 года, у него 26 побед и 1 поражение. 2 июня он защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив американца Дастина Порье.

Источник: ТАСС
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