Команда Царукяна подтвердила дату боя с Махачевым

В команде Армана Царукяна подтвердили, что бой с участием их спортсмена против чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева запланирован на 18 января.

«Бой запланирован на 18 января в Лос-Анджелесе. Определенная подготовка уже идет», — приводит слова собеседника ТАСС.

Арману Царукяну 28 лет, он провел 22 боя, из которых выиграл 22, но проиграл 3. В UFC спортсмен участвовал в 11 поединках, одержав победу в 9 из них.

Исламу Махачеву 33 года, у него 26 побед и 1 поражение. 2 июня он защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив американца Дастина Порье.