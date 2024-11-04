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В UFC планируют провести поединок между Двалишвили и Умаром Нурмагомедовым

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Бой между Мерабом Двалишвили и Умаром Нурмагомедовым планируется провести. При этом ранее был отменен поединок между Нурмагомедовым и китайским бойцом Сун Ядуном.

«UFC нацелен на бой Двалишвили — Нурмагомедов. Осталось только определиться с датой», — сказал собеседник ТАСС.

Умару Нурмагомедову 28 лет, он не знает поражений — в его активе 18 побед. Мерабу Двалишвили 33 года, в его послужном списке 18 побед и 4 поражения.

Источник: ТАСС
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