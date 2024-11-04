В UFC планируют провести поединок между Двалишвили и Умаром Нурмагомедовым

Бой между Мерабом Двалишвили и Умаром Нурмагомедовым планируется провести. При этом ранее был отменен поединок между Нурмагомедовым и китайским бойцом Сун Ядуном.

«UFC нацелен на бой Двалишвили — Нурмагомедов. Осталось только определиться с датой», — сказал собеседник ТАСС.

Умару Нурмагомедову 28 лет, он не знает поражений — в его активе 18 побед. Мерабу Двалишвили 33 года, в его послужном списке 18 побед и 4 поражения.