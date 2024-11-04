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Джон Джонс — Стипе Миочич: дата боя на турнире UFC

Джон Джонс и Стипе Миочич подерутся за титул на турнире UFC 309
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс
Джон Джонс.
Фото Global Look Press

Чемпион UFC в тяжелом весе, американец Джон Джонс и бывший обладатель пояса, американец хорватского происхождения Стипе Миочич должны провести бой на турнире UFC 309. Вечер единоборств пройдет 16 ноября в спортивном комплексе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США).

Джонс и Миочич сойдутся в титульном поединке в главном событии UFC 309. Предполагается, что этот бой станет заключительным для обоих ветеранов перед завершением профессиональной карьеры.

37-летний Джонс — бывший чемпион UFC в полутяжелом весе, одержал 27 побед, потерпел одно поражение и еще один его поединок был признан несостоявшимся. Предыдущим соперником американца был француз Сирил Ган, которого Джон победил гильотиной в начале третьей минуты первого раунда на турнире UFC 285 4 марта 2023 года и завоевал пояс тяжелого дивизиона после почти трехлетнего простоя и смены весовой категории.

42-летний Миочич в профессиональных ММА одерджал 20 побед и потерпел 4 поражения. В предыдущем поединке Стипе проиграл экс-чемпиону, камерунцу Франсису Нганну нокаутом на первой минуте второго раунда на турнире UFC 260 27 марта 2021 года.

Джон Джонс
Стипе Миочич
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