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20 марта, 11:29

Ковингтон ответил Гарри: «Твоя жена — не трофей, в лучшем случае она награда за участие»

Ковингтон снова обрушился с оскорблениями на Иана Гарри
Давид Хачатрян
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Четвертый номер рейтинга UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-4) вновь обрушился с оскорблениями на 26-летнего ирландского полусредневеса Иана Гарри (14-0), который хочет подраться с «Хаосом».

«Как видите, за моей спиной ничего нет, как и в резюме Иана Гарри. Мы все видели твое отвратительное видео, Иан. А фраза «Делай, что тебе говорят» работает только тогда, когда ты на стороне «А» или если ты Конор Макгрегор. Но ты не Конор Макгрегор, ты, чертов урод. Иан, ты наговорил много глупостей, но есть одна вещь, с которой я с тобой соглашусь. Твоя жена точно не трофей. Лейла не трофей. Она в лучшем случае награда за участие. Ты не диктуешь здесь условия, кукареку. Единственный раз, когда ты диктуешь условия, это когда стоишь на коленях перед диетологом», — сказал Ковингтон на видео, опубликованном в соцсетях.

Ковингтон добавил, что подерется с Гарри, если тот откроет в своем профиле в соцсетях комментарии, поставит на кон свою жену и согласится на промо от букмекерской конторы.

Жена Гарри подверглась насмешкам из-за всплывшей в сети старой книги, в которой она рассказывала женщинам о том, как найти себе известного спортсмена. Кроме того, в книге были утверждения о том, что ее бывший муж живет с ней и Гарри, которые Лейла позже опровергла.

Колби Ковингтон
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