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Сегодня, 14:31

Ковингтон — о бое с Махачевым: «США против России. Это лучший бой, который можно сделать»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе американец Колби Ковингтон порассуждал на тему гипотетического противостояния с действующим чемпионом UFC в легком весе россиянином Исламом Махачевым.

«Такая же ситуация была и с Хабибом. Он произносил громкие слова из разряда: «О, я поднимусь в полусредний вес, перестану гонять вес...» Эти парни в прямом смысле выводят из своего организма хромосомы во время весогонок. Эти ребята — огромные легковесы. Они даже больше меня, несмотря на то что я дерусь на категории выше. Они в межсезонье весят больше 190 фунтов (больше 86,16 кг), и их вес близок к 200 фунтам (90,71 кг). Они бычки, и в этом они хороши. Да, они делают громкие заявления, говоря, что перейдут на категорию выше, но они никогда этого не делали. Если они хотят подняться в весе и провести громкий бой, то лучше всего подраться со мной. США против России. Это будет самый большой бой, который вы можете сделать. Этот бой — мегаблокбастер, но мне кажется, что Ислам лишь болтает, как когда-то это делал Хабиб», — сказал Ковингон в интервью ютуб-каналу Submission Radio.

На счету Ковингтона в ММА 17 побед и 4 поражения. В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 296 в декабре 2023 года, Ковингтон единогласным решением судей уступил Леону Эдвардсу.

Ислам Махачев
Колби Ковингтон
Хабиб Нурмагомедов
UFC
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