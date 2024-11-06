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Сегодня, 15:00

Аспиналл: «Миочич может нокаутировать Джонса»

Евгений Нарижный
Корреспондент
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Временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл дал прогноз на поединок между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем.

«На месте Стипе Миочича я бы старался нокаутировать Джона Джонса, — сказал Аспиналл MMAnews. — Я бы старался теснить его, пользуясь преимуществом в габаритах. Стипе не сможет использовать опыт, потому что они оба одинаково опытны, но я бы использовал свои габариты, чтобы давить на него и нокаутировать. Стипе Миочич обладает большей нокаутирующей мощью, чем Джон Джонс, и я думаю, он может его нокаутировать».

Титульный бой в тяжелом весе между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем станет главным событием турнира UFC 309, который состоится 16 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Том Аспиналл будет страховать поединок.

Джон Джонс
Стипе Миочич
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