Аспиналл: «Миочич может нокаутировать Джонса»

Временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл дал прогноз на поединок между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем.

«На месте Стипе Миочича я бы старался нокаутировать Джона Джонса, — сказал Аспиналл MMAnews. — Я бы старался теснить его, пользуясь преимуществом в габаритах. Стипе не сможет использовать опыт, потому что они оба одинаково опытны, но я бы использовал свои габариты, чтобы давить на него и нокаутировать. Стипе Миочич обладает большей нокаутирующей мощью, чем Джон Джонс, и я думаю, он может его нокаутировать».

Титульный бой в тяжелом весе между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем станет главным событием турнира UFC 309, который состоится 16 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Том Аспиналл будет страховать поединок.