Илия Топурия: «У Волкановски нет ни единого шанса на победу»

Пятый номер рейтинга UFC в полулегком весе Илия Топурия (14-0) сомневается, что действующему чемпиону в полулегком весе Александру Волкановски (26-3) поможет его сильное кардио.

«У него нет ни единого шанса на победу, — отметил Топурия в интервью ESPN Deportes. — Я могу предвидеть, как он атакует. Единственная его атака, которую я вижу, — это то, что он собирается бить меня по ногам. Это единственное, что он может сделать. У него хорошее кардио, но у всех хорошее кардио, когда они не находятся под давлением. Когда ты идешь вперед, у тебя хорошее кардио, но когда ты в опасности, кардио, как правило, исчезает, и это как раз тот случай, когда перед ним будет тот, кто никогда не отступит назад».

Волкановски и Топурия подерутся 17 февраля 2024-го на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.