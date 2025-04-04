Кияшко: «С Махачевым в клетке у Дзюбы шансов мало»

Известный тренер по ММА и кикбоксингу Тарас Кияшко в разговоре с «СЭ» оценил шансы нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в бою против чемпиона UFC Ислама Махачева.

«С Махачевым в клетке у Артема шансов мало. Но если мы убираем фамилию Махачев и берем другого бойца 70 кг, который выйдет против Дзюбы, который весит 100, то у Артема шансы есть. Ровно это Артем и имел в виду, а не «Дайте мне Махачева, я его грохну!» — сказал Кияшко «СЭ».

Ранее нападающий заявил, что мог бы победить действующего чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева в бою по правилам ММА.

Дзюба и Кияшко являются хорошими друзьями. Ранее они проводили совместные тренировки.