Дзюба провел тренировку в тренером по MMA

Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба провел тренировку по MMA. Он занимался под руководством известного тренера Тараса Кияшко.

Артем Дзюба с тренером.

Ранее Дзюба покинул «Зенит», за который выступал с июля 2015 года.

В составе клуба он стал четырехкратным чемпионом, два раза брал Кубок и четыре раза Суперкубок России. В прошлом году стал лучшим бомбардиром чемпионатов России в истории (148 голов в 388 играх).

Пока неизвестно, в каком клубе 33-летний футболист продолжит карьеру.