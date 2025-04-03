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3 апреля, 22:43

Сехудо: «Перейре нужно взять перерыв, пусть Анкалаев подерется с кем-то другим»

Руслан Минаев
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Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо считает, что бразильцу Алексу Перейре нужно взять перерыв после поражения от россиянина Магомеда Анкалаева.

«На месте Перейры я бы взял перерыв, пусть Анкалаев подерется с кем-то другим. Алексу нужно изучить Магомеда. Перейра слишком много путешествует. Если он не будет предан тренировкам, у него будут проблемы», — сказал Сехудо в интервью журналисту Майку Бону.

Первый бой Анкалаева и Перейры состоялся 9 марта на турнире UFC 313. Россиянин победил бразильца единогласным решением судей и стал новым чемпионом UFC в полутяжелом весе.

Алекс Перейра
Генри Сехудо
Магомед Анкалаев
UFC
ММА
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