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Сегодня, 14:49

Анкалаев: «Перейра готов драться на коротком уведомлении с любым, кроме меня»

Евгений Нарижный
Корреспондент
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Российский боец UFC Магомед Анкалаев прокомментировал отказ чемпиона в полутяжелом весе Алекса Перейры провести титульный бой уже в декабре.

«Он готов драться с любым на коротком уведомлении, кроме меня, — написал Анкалаев в соцсетях. Он знает, что должен быть готов. Он не дурак».

Ранее на турнире UFC 310 сорвался главный поединок: Белал Мухаммад получил травму и не сможет провести защиту против Шавката Рахмонова. Перейра также не сможет выйти на бой против Анкалаева, так как, по его словам, травмировал руку в бою с Халилом Раунтри.

Алекс Перейра
Магомед Анкалаев
UFC
ММА
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