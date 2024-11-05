Анкалаев: «Перейра готов драться на коротком уведомлении с любым, кроме меня»

Российский боец UFC Магомед Анкалаев прокомментировал отказ чемпиона в полутяжелом весе Алекса Перейры провести титульный бой уже в декабре.

«Он готов драться с любым на коротком уведомлении, кроме меня, — написал Анкалаев в соцсетях. Он знает, что должен быть готов. Он не дурак».

Ранее на турнире UFC 310 сорвался главный поединок: Белал Мухаммад получил травму и не сможет провести защиту против Шавката Рахмонова. Перейра также не сможет выйти на бой против Анкалаева, так как, по его словам, травмировал руку в бою с Халилом Раунтри.