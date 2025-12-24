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Кайла Харрисон против Аманды Нунес: дата боя на турнире UFC 324

Кайла Харрисон проведет защиту титула против Аманды Нунес на UFC 324 25 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Кайла Харрисон.
Фото Global Look Press

Чемпионка UFC в легчайшем весе Кайла Харрисон проведет защиту пояса в бою против претендентки Аманды Нунес на турнире UFC 324 в ночь с 24 на 25 января. Вечер смешанных единоборств пройдет в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

ММА UFC: Харрисон — Нунес

35-летняя американка в ММА провела 20 боев, в которых одержала 19 побед и потерпела 1 поражение. Харрисон завоевала чемпионский пояс летом 2025 года в бою против Джулианны Пеньей.

На счету 37-летней бразильянки профессиональный рекорд — 23-5-0. Нунес владела титулом UFC в женском легчайшем весе (дважды) и титулом в полулегком весе. В 2023 году объявила о завершении карьеры, но в 2025-м вернулась в октагон.

Следить за ключевыми событиями титульного боя можно в матч-центре на сайте «СЭ».

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Аманда Нуньес
Кайла Харрисон
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