Кайла Харрисон против Аманды Нунес: дата боя на турнире UFC 324

Чемпионка UFC в легчайшем весе Кайла Харрисон проведет защиту пояса в бою против претендентки Аманды Нунес на турнире UFC 324 в ночь с 24 на 25 января. Вечер смешанных единоборств пройдет в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

ММА UFC: Харрисон — Нунес

35-летняя американка в ММА провела 20 боев, в которых одержала 19 побед и потерпела 1 поражение. Харрисон завоевала чемпионский пояс летом 2025 года в бою против Джулианны Пеньей.

На счету 37-летней бразильянки профессиональный рекорд — 23-5-0. Нунес владела титулом UFC в женском легчайшем весе (дважды) и титулом в полулегком весе. В 2023 году объявила о завершении карьеры, но в 2025-м вернулась в октагон.

Следить за ключевыми событиями титульного боя можно в матч-центре на сайте «СЭ».