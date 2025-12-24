Джастин Гейджи против Пэдди Пимблетта: дата боя на турнире UFC 324

Гейджи и Пимблетт проведут бой за временный пояс в легком весе на UFC 324 25 января

Американский боец Джастин Гейджи и британец Пэдди Пимблетт проведут бой за временный пояс в легком весе на турнире UFC 324 в ночь с 24 на 25 января. Вечер смешанных единоборств пройдет в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

ММА UFC: Гейджи — Пимблетт

За результатами вечера смешанных единоборств можно следить в разделе UFC на сайте «СЭ» и нашем матч-центре. В полном объеме турнир покажут на телеканале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass. Бои основного карда будут доступны на телеканале «Матч ТВ», платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

37-летний Гейджи в ММА провел 31 бой, в которых одержал 26 побед и потерпел 5 поражений. На счету 30-летнего Пимблетта профессиональный рекорд — 23-3-0.