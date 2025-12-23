Шон О'Мэлли против Сонга Ядонга: дата боя на турнире UFC 324

Американский боец Шон О'Мэлли и китаец Сонг Ядонг проведут поединок в легчайшем весе на турнире UFC 324 в ночь на воскресенье, 25 января 2026 года. Вечер смешанных единоборств пройдет на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США).

О'Мэлли — 31 год, рекорд в профессиональных ММА — 18 побед, 3 поражения и еще один бой признан несостоявшимся. В предыдущем поединке Шон уступил грузину Мерабу Двалишвили в титульном бою на UFC 316 7 июня 2025 сдачей после приема север-юг.

Ядонгу — 28 лет, у него — 22 победы, 8 поражений, 1 ничья и еще один бой признан несостоявшимся в профессиональной карьере. В последнем появлении в клетке Сонг победил техническим решением судей из-за травмы соперника американца Генри Сехудо на UFC 323 26 декабря 2025 года.

Отслеживать результаты и ключевые событиябоя О'Мэлли — Ядонг вместе с другими поединками турнира можно в матч-центре ММА и ленте новостей UFC нашего сайта.