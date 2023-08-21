Кай Кара-Франс получил сотрясение мозга и выбыл из поединка с Капе 10 сентября на UFC 293

Пятый номер рейтинга наилегчайшего дивизиона UFC Кай Кара-Франс (24-11) и 10-й номер рейтинга Манел Капе (18-6) не подерутся 10 сентября на UFC 293 в Сиднее, Австралия, так как новозеландец получил сотрясение мозга?.

«К сожалению, я вынужден отказаться от участия в своем следующем поединке в Сиднее на UFC 293, — сказал Кара-Франс в соцсетях. — В выходные на тренировке я получил сотрясение мозга. Я разговаривал со своими тренерами, командой и семьей, и все они считают, что это правильное решение — поставить на первое место свое здоровье.

Хочу попросить прощения у всех друзей и родственников, купивших билеты, авиабилеты, жилье, у всех болельщиков, которые хотели увидеть мой бой вживую. Я очень расстроен тем, что не смогу принять участие в этом карде".

Кара-Франс прошлый бой проиграл Амиру Альбази (17-1) раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47). Бой состоялся 3 июня на UFC Vegas 74 в Лас-Вегасе, США.