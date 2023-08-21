Мераб Двалишвили бросил вызов О'Мэлли: «Я хочу побить этого тощего»

Первый номер рейтинга легчайшего дивизиона UFC Мераб Двалишвили (16-4) заявил, что готов подраться за титул чемпиона против Шона О'Мэлли (17-1).

«Если Шон О'Мэлли уклонится от боя с Алджо, то я хочу побить этого тощего за титул чемпиона!» — написал Двалишвили в соцсети X.

О'Мэлли победил Алджамейна Стерлинга (23-4) техническим нокаутом во втором раунде и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.