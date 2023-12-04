Камил Гаджиев: «Царукян — будущий чемпион UFC в легком весе. Начнется время нового короля»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, кого видит фаворитом в противостоянии чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева (25-1) и Армана Царукяна (21-3).

«Я в 2015-2016 году ездил по приглашению моих друзей на Чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа на Камчатку, и там дрался Царукян, — начал Гаджиев на своем YouTube-канале. — Он же с Хабаровска. И я своему другу Джамалу говорю: «Джамал, это что за вундеркинд?» Молодой пацан просто прошел чемпионат на одной ноге. Не знаю, что дальше не пошло в любителях, может, действительно на Россию было тяжело идти для пацана столь юного, но я тогда уже увидел в нем будущую звезду, и наблюдал за его карьерой, и приятельствуем мы с ним неплохо, и я не удивился, что его подписали в UFC.

На самом деле, все они правильно сделали, даже приняв этот суперсложный бой с Исламом будучи абсолютно новичком в новой для себя лиге. Все правильно сделали, потому что теперь есть отличный повод для кача, и этот кач идет. Я не сомневался, что если Арман выиграет, он бросит вызов Исламу, потому что он действительно имеет право сказать, что Ислам провел с ним один из сложнейших боев в своей жизни, а сейчас Арман еще прибавил, и аргументов за реванш становится все больше и больше.

Что будет в этом бою, я не знаю. Дерись они завтра, конечно, Ислам был бы явным фаворитом. Он был бы фаворитом в поединке с абсолютно любым человеком в его весовой, потому что он большой, сильный, набирает уверенность от боя к бою. Ислам — боец без слабых мест, и как такого победить... это практически невозможно. В 77 килограмм он, может быть, будет уступать габаритами и тогда появляются шансы, а в 70 килограмм таких шансов практически нет.

Кто такой Арман Царукян? Это будущий чемпион UFC в легком весе. Произойдет это тогда, когда Ислам в легком весе карьеру завершит или в принципе ее завершит, и начнется время нового короля».

Царукян одолел Бенила Дариуша (22-6) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 2 декабря на UFC on ESPN 52 в Остине, США.