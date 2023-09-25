Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал смену гражданства Хамзата Чимаева (12-0), который отныне будет представлять Объединенные Арабские Эмираты, а не Швецию.

«Чимаев теперь будет представлять Объединенные Арабские Эмираты, а не Швецию. Я думаю, что это вполне логично, — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале. — Объединенные Арабские Эмираты, Ближний Восток, Исламский мир, Чимаев — чеченец, который исповедует ислам. Он на своем месте. Объединенные Арабские Эмираты становятся местом, куда потихоньку собираются все бойцы, которые исповедуют ислам. Хабиб там, Ислам [Махачев] там, турниры проходят в Объединенных Арабских Эмиратах, поэтому логично, что он сменил спортивное гражданство.

Ну а что Швеция? Я думаю, что Швеция равнодушна к MMA, поэтому Чимаеву нет какого-то смысла представлять Швецию. Он же в ней и не родился. Хотя, уверен, он благодарен Швеции за все, что эта страна ему когда-то дала".

Ранее стало известно, что Чимаев будет выступать под флагом ОАЭ, а не Швеции.