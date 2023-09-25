Боец UFC Богдан Гуськов: «Хорошо поддерживают из Узбекистана. В России за поражения гнобят»

31-летний боец из Узбекистана Богдан Гуськов (14-3) в интервью «СЭ» заявил, что после поражения от Волкана Оздемира (19-7) его активно поддерживали жители Узбекистана, в то время как в России поддержали только близкие.

— Много слов поддержки получил в свой адрес [после поражения от Оздемира]?

— Как ни странно, очень хорошо поддерживают болельщики из Узбекистана. Я к ним огромную благодарность испытываю. Очень много писали [из Узбекистана], я до сих пор еще не разобрался в своих соцсетях, сколько мне пишут, сколько меня выделяют. Приятно то, что как поддерживали при победах, так и поддерживают при поражении. Из России только близкие [поддержали]. Честно, из России — только близкие. Серьезной поддержки не было.

— А почему так?

— Я не знаю, почему так. Даже не хочу это комментировать. За всех бойцов скажу, они испытывают, наверное, такие же чувства, что... блин, почему русские люди... почему наш русский менталитет не такой, как у других народов из той же самой России? Благо, что я родился и вырос в Узбекистане, но я, блин, тоже русский парень, родом из Узбекистана. Не знаю, что сказать по этому поводу. Обидно. Наверное, за всех бойцов скажу, что обидно, когда больше тебя срут за неудачу. Ну да, бывает. Если бы не было проигравших, не было бы победителей. А тебя еще за это долбят, гнобят. Меня это никак не задевает. Но есть, как есть. А узбеки-пацаны, — это просто космос. Я им безмерно благодарен.

Гуськов проиграл дебютный бой в UFC Оздемиру сабмишном в первом раунде. Поединок состоялся 2 сентября на UFC Fight Night 226 в Париже, Франция.