Гаджиев: «Уайт — крутейший менеджер в истории спорта»

Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев считает президента UFC Дану Уайта крутейшим менеджером в истории спорта.

«На самом деле, Уайт в очередной раз заставил нас снять шляпу перед ним. Крутейший менеджер в истории спорта. Посмотрите, как он этому решению верен. Россияне не просто есть, они еще и подписывают новые контракты и участвуют в титульных боях. Для меня это вообще нонсенс, до конца не верилось, что это случится — но это случилось. И позиция Уайта дорогого стоит», — цитирует «Газета.Ru» Гаджиева.

В октябре 2023 года глава UFC Дана Уайт разрешил российским бойцам выходить в октагон под своими флагами.