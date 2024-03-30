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Гаджиев: «Уайт — крутейший менеджер в истории спорта»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев считает президента UFC Дану Уайта крутейшим менеджером в истории спорта.

«На самом деле, Уайт в очередной раз заставил нас снять шляпу перед ним. Крутейший менеджер в истории спорта. Посмотрите, как он этому решению верен. Россияне не просто есть, они еще и подписывают новые контракты и участвуют в титульных боях. Для меня это вообще нонсенс, до конца не верилось, что это случится — но это случилось. И позиция Уайта дорогого стоит», — цитирует «Газета.Ru» Гаджиева.

В октябре 2023 года глава UFC Дана Уайт разрешил российским бойцам выходить в октагон под своими флагами.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/03/29/22665127.shtml?updated
Дана Уайт
Камил Гаджиев
UFC
ММА
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