Гаджиев считает, что Петр Ян может снова побороться за титул

Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев оценил шансы российского бойца Петра Яна снова побороться за титул чемпиона UFC.

«Думаю, говорить о возвращении Петра в чемпионскую гонку рановато. Закрепить успех можно было бы еще одной победой, и тогда Ян как бывший чемпион мог бы говорить о полноценном возвращении. Но, действительно, травма повлияет на период, когда Ян снова сможет драться. А время здесь бесценно, потому что мы говорим об уже не очень молодом спортсмене. Если Петя вернется и выиграет громкий бой, тогда он сможет просить титул», — приводит слова Гаджиева «Газета.Ru».

Последний бой 31-летний Ян провел 9 марта с китайцем Сонгом Ядонгом. Тогда он единогласным решением судей победил своего оппонента. Для россиянина этот поединок стал первым после года паузы.