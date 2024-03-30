Гаджиев: «Для Ислама нет абсолютно никакого смысла в поединке с Топурией»

Президент промоутерской компании Fight Nigths Global Камил Гаджиев прокомментировал намерение чемпиона UFC в полулегком весе Илии Топурии подраться с чемпионом промоушена в легкой категории россиянином Исламом Махачевым.

«Для Ислама нет абсолютно никакого смысла в этом поединке. Он мог бы быть в случае беспрецедентных гонораров, но, справедливости ради, этот бой нельзя назвать суперпоединком, каким мог бы быть бой Махачева с Эдвардсом. Топурия будет бросать вызов Исламу, как обычно маленький вызывает большого, ничем не рискуя. Но Махачев этот вызов никогда не примет», — цитирует «Газета.Ru» Гаджиева.

В октябре 2022 года Махачев завоевал титул UFC, победив представителя Бразилии Чарльза Оливейру.