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Сегодня, 14:15

Камил Гаджиев: «Чимаеву будет сложно против Усмана, но есть два нюанса»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев дал прогноз на бой Хамзата Чимаева против Камару Усмана.

«Ему будет сложно против Камару Усмана, но есть два нюанса. Я при этом сказал, что ему будет сложно в пятираундовом бою, потому что я предполагал, что бой Чимаев — Усман должен быть главным, тогда он был бы пятираундовым. В трехраундовом бою это повышает шансы Хамзата, но они 50 на 50. Усман сейчас тоже не в лучшей форме, Хамзат продолжает, наверное, набирать. Да, Чимаев — фаворит, но с незначительным перевесом», — сказал Гаджиев «СЭ».

Чимаев и Усман сразятся в турнире UFC 294, который пройдет 21 октября в Абу-Даби.

Камару Усман
Камил Гаджиев
Хамзат Чимаев
ММА
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